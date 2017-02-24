بارك “وليد عبدالله” حارس مرمي فريق الكرة الأول بنادي النصر ,تأهل العالمي للدور الـ 8 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين علي حساب النهضة.
وكان “نايف هزازي” قد قاد النصر لتخطي عقبة فريق النهضة بعد تسجيله لهدفين والفوز بالمباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب مدينة الأمير محمد بن فهد في الدمام مساء اليوم الجمعة، وعلي ضوء النتيجة يضرب العالمي موعداً مع الهلال في دور الثمانية من كأس خادم الحرمين الشريفين.
وكتب وليد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر :” مبروك جماهير العالمي مبروك زملائي اللاعبين ماقصرتوا”.
وفق “أخبار 24”.
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