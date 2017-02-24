اكد المدير الفني لنادي النص، الفرنسي باتريس كارتيرون، من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب نهاية مباراة فريقه امام النهضة ضمن دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي تخطاها العالمي بهدفي نايف هزازي دون رد، أن خصم النصر كان منظم وكانت مباراة تقليدية وقدم افضل ما لديه.
وقال : لم يعطنا النهضة اي مساحات لمدة ساعة .. بعدها استطعنا خلق مساحات وفرص واستطعنا الفوز، ومباراة كأس ، الأهم دائماً فيها الفوز والنتيجة ، لم تكن أفضل مباراة لنا .. لكن أعجبتني بالمباراة روح الفريق ، وأتمنى أن تستمر دائماً.
واضاف : أكثر ما أسعدني في المباراة هم “الجواكر” حينما لعبوا خلقوا الفرق .. وهم البدلاء .. شاركوا وأوجدوا الفرص وساعدوا زملائهم، والأهم في مثل هذه المباريات عدم الوقوع في الأخطاء .. وهو ما حرصنا عليه اليوم، كما اشكر جماهير النصر المتواجدة اليوم .. في المباريات التي لا يكون الفريق فيها جيد الجماهير هي من تبقي الفريق صامداً وقويا وتصنع الفرق.وفق “النادى”.
وأردف : في نهاية الأمر نحن الان ننافس على جميع البطولات .. لدينا الكثير لنقدمه لإسعاد الجماهير ، لكننا نطالبهم بالحضور والدعم والمساندة، وكل مباراة هي قصة لوحدها وتجهيز لوحده واهتمام لوحده .. ننظر لكل مباراة على حده.
وختم : انا جديد على النصر .. لذلك عيني جديدة على الفريق أهم ما لدي بأن يقدم اللاعبين أفضل ما لديهم، ونايف هزازي كان غائب لفترة طويلة .. المباراة الماضية سجل .. وهذه المباراة سجل هدفين وهذا ما يكفيني وما يسعدني
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