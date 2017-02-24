أكد المحلل التحكيمي “عبدالعزيز الكثيري” ,أن الهدف الذي سجله لاعب النصر “عبدالله مادو” صحيح وقرار حكم المباراة في إلغاءه خاطئ ,وذلك في مباراة العالمي أمام النهضة ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
كما أوضح الكثيري في تصريحاته لإذاعة يو إف إم أن قرار حكم المباراة في احتساب ركلة جزاء لصالح لاعب النصر توماسوف قرار صحيح لوجود عرقلة داخل منطقة الـ 18.
يُشار أن النصر قد نجح في التأهل لدور الـ 8 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بثنائية في شباك النهضة أحرزهما “نايف هزازي” ,ليضرب العالمي موعداً مع الهلال.وفق “أخبار 24”.
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