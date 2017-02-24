شدد مسؤول الاستثمار في نادي الاتحاد ، خالد التميرك ، على سعي إدارة العميد لجعل ناديهم الأول جماهيرياً والأكثر بطولات محلياً وقارياً ،مشيراً إلى كون الهدف الأساسي تكوين الاكتفاء الذاتي لضمان الاستمرارية في النادي.
قال خالد التميرك في تصريحات لإذاعة يو إف إم :” هدفنا الأساسي تكوين الاكتفاء الذاتي يضمن الإستمرارية في نادي الاتحاد،ونسعى أن يكون نادي الاتحاد الأول جماهيرياً والأكثر بطولات محلياً وقارياً”.
أضاف : ” نسابق الزمن لتحقيق الإنجازات لنادي الاتحاد، ولدينا الكثير من الأفكار الاستثمارية لكننا سنعمل وفق استراتيجيات معينه،وسنبذل كل ما في وسعنا لخدمة نادينا وإعادته مجددا لمكانته المعروفة من جميع النواحي”.
ختم خالد التميرك ،قائلاً : ” لدينا ما يقارب سبع نقاط استراتيجية من أبرزها تكوين فريق عمل استثماري، وتطوير البنية التحتية للنادي الاتحادي ،ونثق في جماهيرنا وأعضاء الشرف وجميع الاتحاديين بالوقوف بجانبنا ومساندتنا في تحقيق أهدافنا بالصورة المنشودة في الفترة المقبلة”.وفق “النادى”.
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