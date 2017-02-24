طالب “حاتم باعشن” رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد ,جماهير العميد ومحبيه وأعضاء شرفه ,بالالتفاف حول النادي ومساندته خاصة في المرحلة الحرجة المقبلة.
وأوضح باعشن في تصريحاته لإذاعة يو إف إم بقوله :” لا خوف على الاتحاد من سلبيات الزمن، ولقد آن الأوان أن ينظر الجميع للمستقبل بعيداً عن إقصاء أي شخص”.
وأشار :” الاتجاه الحكومي لتخصيص الأندية قادم لا محالة، ومن الضروري أن يكون نادي الاتحاد مستقر إدارياً ومالياً”.
وأنهي باعشن حديثه برسالة لجماهير الذهب :” أدعو جماهير نادي الاتحاد ومحبيه وأعضاء الشرف الالتفاف حول النادي والوقوف معه في الفترة المقبلة”.
ومن جانبه أكد مسؤول الإستثمار في نادي الاتحاد “خالد التميرك” أن هدف الإدارة الأساسي تكوين الاكتفاء الذاتي الذي يضمن الإستمرارية في نادي الاتحاد ,وأن يكون العميد الأول جماهيرياً والأكثر بطولات محلياً وقارياً.وفق “أخبار 24”.
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