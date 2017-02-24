وجه نجم نادي النصر السابق، فهد الهريفي، رسالة إلى مهاجم الفريق النصراوي محمد السهلاوي، حيث طالبه بالتركيز على التسجيل والقيام بدوره داخل الملعب، مؤكدا أن تقليد السهلاوي لبعض نجوم الفريق المنافس لن يفيده.
وقال الهريفي في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: “ياليت السهلاوي يقوم بدوره داخل الملعب ويركز على التسجيل.. أنت الهداف أترك دور العلاقات والتصريحات والتقليد.. تقليد بعض نجوم المنافس لن يفيدك !”.
وكان النصر قد ضرب موعداً من نار بينه وبين غريمه التقليدي الهلال، بعدما نجح في التغلب على مضيفه النهضة بهدفين نظيفة ضمن دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما استمرت المباراة حتى الأشواط الاضافية عقب نهاية الاشواط الاصلية بالتعادل السلبي.وفق “النادى”.
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