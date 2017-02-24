أكد المتحدث باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن قبول قيادة التحالف بالنتائج التي خلص لها الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، مؤكداً أنها تأخذ في عين الاعتبار جميع الملاحظات التي انتهى إليها التقرير.
وقال اللواء أحمد عسيري إن التحالف يعمل على تنفيذ التوصيات التي أوردها الفريق فيما يتصل بالتعويضات، مضيفاً وفقاً لصحيفة “الرياض” أنه سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات لاعتمادها، بالتعاون مع الحكومة اليمنية.
وكان رئيس فريق تقييم الحوادث منصور المنصور، قد فنّد في مؤتمر صحفي عقده يوم أمس الخميس، معظم ما جاء في تقارير عدد من المنظمات الدولية بخصوص العمليات العسكرية في اليمن، فيما اعتذر عن حادثة واحدة وقعت بسبب عطل فني في إحدى الطائرات أدى لإسقاط قنبلة في أحد الشوارع التجارية في صعدة؛ ما تسبب في وفاة سبعة أشخاص وجرح عشرة آخرين.
وأبان أن الفريق أوصى بأهمية تقديم التحالف لاعتذار عن الأضرار التي نتجت بسبب الخلل التقني الخارج عن الإرادة وتقديم المساعدات لذوي المتضررين.
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