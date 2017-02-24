كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الصحة استبعدت 2100 من مديري مراكزها الصحية السعوديين بالمناطق والمحافظات المختلفة، والبالغ عددها 2700 مركز، واستبدلتهم بمديرين أجانب.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة مشغل الربيعان، وفقاً لـ”عكاظ”، أن الوزارة وجهت عدداً من مديريات الشؤون الصحية بتعيين مديرين أجانب لعدد من المراكز الصحية بدلاً من مديريها السعوديين، معللة ذلك بأن المديرين السعوديين لم يجتازوا الاختبارات التي استحدثتها الوزارة.
وفيما هدد عددٌ من المديرين السعوديين المقالين من وظائفهم بمقاضاة وزارة الصحة، كشفت المصادر أن بعض مديريات الشؤون الصحية شرعت في استبدال مديري مراكزها الصحية بأطباء أجانب، دون إخضاعهم للاختبارات المقررة.
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