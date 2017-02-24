انتقد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى طريقة التدريس التي يتبعها المعلمون، مبيناً أن المدارس الحكومية باتت تفتقر إلى المعلمين الحقيقيين، حيث أصبحت العملية التعليمية تقتصر فقط على “التلقين”، بتقديم المعلومة للطالب دون منحه فرصة للبحث والاستكشاف والمشاركة بالتساؤل.
وقال العيسى إن المعلمين وجدوا بأن طريقة تلقين الدروس مريحة وسهلة؛ لذلك استكانوا لها، مضيفاً أنه وقف خلال تفقده مؤخراً عدداً من المدارس على عديد من الملاحظات في العملية التعليمية، ما يؤكد أن هناك طريقاً طويلاً لتطوير التعليم وتدريب المعلمين والمعلمات.
وأضاف خلال كلمته بورشة عمل حول مناهج المدارس العالمية -عُقدت بمقر الوزارة بالرياض يوم أمس الخميس- أن المدارس العالمية أحدثت نقلة نوعية في التعليم بالمملكة؛ نظراً لجودة مخرجاتها؛ ما جعل الكثير من المواطنين يقبلون عليها، ولكن مع ذلك فإن لنا ملاحظات عليها فيما يتصل بمواد الهوية الوطنية واللغة العربية والعلوم الاجتماعية.وفق “أخبار 24”.
وشدد العيسى على ضرورة إعادة النظر في المناهج التعليمية ليس فقط بالمدارس العالمية، بل بالمدارس الحكومية نفسها، إلى جانب مراجعة العملية التعليمية والتربوية.
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