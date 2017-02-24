كشف مسؤول بوزارة العمل أن الوزارة تعتزم توطين 17 قطاعاً قبل نهاية عام 2017، وستنشئ مجلساً مختصاً للتوطين بكل قطاع بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن قطاعيّ تأجير السيارات وسائقي الأجرة سيجري توطينهما بالكامل قريباً.
وأوضح المسؤول، وفقاً لـ”مكة”، أن وزارة العمل ستنشئ برامج للتوطين في مختلف مناطق المملكة، على أن يتولى رئاسة اللجنة العليا للتوطين في كل منطقة أمير المنطقة، وسيكون دورها دراسة متطلبات سوق العمل ومواجهة تحديات الانكشاف المهني بالمنطقة.
وأضاف أن القطاعات التي ستُنشأ لها مجلس توطين تشمل: “الصحة، التعليم، السياحة، التأمين، البنوك، الطاقة، التعدين، الصناعة، المحاماة، النقل، الزراعة، التشغيل والصيانة، الرياضة، الترفيه، الإعلام المرئي والمسموع، وتقنية المعلومات”.
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