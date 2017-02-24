تسبب نشوب مشادة حادة بين مقيم وزميله، بسبب “كيس من النفايات” في إنهاء حياة أحدهما على يد الآخر.
وأحالت هيئة التحقيق والادعاء العام في جدة قضية القتل إلى المحكمة الجزائية، بعدا ثبت أن المتهم أنهى حياة زميله بضربه على رأسه بعصا خشبية.
وكشفت التحقيقات أن سبب الجريمة إلقاء نفايات بغير الموضع المخصص لها، مما تسبب في مشادة بين المجني والمجني عليه، انتهت بوفاته، وفقًا لـ “الوطن”.
ولفتت التحقيقات إلى البلاغ الذي تلقته الجهات الأمنية بوجود مقيم متوفى داخل سكنه، وبعد الانتقال إلى موقع البلاغ، وجد المقيم مستلقيًا على سرير، ولم تلاحظ عليه أي آثار عنف أو اعتداء، أو مقاومة، ومحتويات المنزل سليمة.
وأشارت التحقيقات إلى استجواب الجهات الأمنية للعمال، الذين كشفوا عن تعرض المجني عليه للضرب من زميل سكنه في اليوم السابق بسبب قيام المجني عليه بإلقاء النفايات في مكانها المخصص، وسقوط بعضها داخل السكن بدون قصد منه.
وأوضح العمال لجهات التحقيق أن المجني عليه تعرض للضرب، مما أدى إلى نزول دم كثيف من أنفه، وبعدها غادر الموقع، ولكنه توفي بعد عدة ساعات.
وأقر المدعي عليه أمام التحقيق، أنه دخل في مشادة حادة مع المجني عليه وضربه بآداة خشبية، معقبًا: “ولكننا بعد ذلك تصالحنا عندما عرض المشرف على سكن العمال المشكلة على مسؤول الموقع”.
ووجهت التحقيقات تهمة القتل العمد للمدعى عليه بضرب المجني عليه بعصا خشبية على رأسه وفقًا للتقرير الطبي، وتم تحويل ملف القضية إلى دائرة القصاص بالمحكمة الجزائية في جدة للبت فيها.
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