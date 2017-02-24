اتهمت جامعة الباحة أكاديمي، بالإساءة إليها في 8 تغريدات نشرها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
وخضع الأكاديمي للتحقيق، بسبب وصفه لإدارة الجامعة بالضعف، والظلم، والفساد الكامل، وفقًا لـ “عكاظ”.
وبرر الأكاديمي فعلته أمام هيئة التحقيق والادعاء العام بأنه أراد النصح، وتوصيل صوته للمسؤولين خارج المنطقة، لتدارك ما يقع من خلل إداري في الجامعة.
وقال الأكاديمي في محاضر التحقيق إن تغريداته لم تشمل تجريحًا لأحد وأنها جاءت في الإطار العمومي.
وأكدت الهيئة أن ما أقدم عليه المتهم محرمٌ شرعًا، ومجرَّم نظامًا بموجب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ما يتعين معه إحالته إلى المحكمة الجزائية في الباحة.
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