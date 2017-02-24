استبعدت وزارة الصحة نحو 80% من مديري المراكز الصحية، وجردتهم من مناصبهم وأحلت مكانهم أطباء غير سعوديين.
وبدأت وزارة الصحة في تنفيذ قرار الاستبعاد، حيث تم استبدال 20 من مديري الشؤون الصحية بمختلف المناطق بآخرين غير سعوديين، وفقًا لـ “عكاظ”.
وتحججت الوزارة في استبعاد مديري الصحة، بأنهم لم يجتازوا الاختبارات التي استحدثتها الوزارة لهم.
وهدد المستبعدون بتصعيد الأمر للقضاء، خاصة وأن الوزارة استبعدت نحو 2100 مدير مركز صحي، في حين أن العدد الإجمالي من مديري المراكز الصحية 2700 مركز.
ولفت المستبعدون إلى أن المعينين الأجانب الجدد لم يجتازوا اختبارات وزارة الصحة، وفقاً للمتحدث باسمها مشعل الربيعان.
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