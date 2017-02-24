سبب توقيع اللاعب عوض خميس للنصر بعد توقيعه للهلال الأزمة الأبرز في الشارع الكروي السعودي .
حيث أكد عدد من الخبراء والقانويين أن أطراف القضية الثلاثة باتوا عرضة للعقوبات من لجنة الاحتراف وشؤون اللاعبين بعد التلاعبات التي تمت في الأمر حيث رفض اللاعب التوقيع على عقود التجديد لنادي النصر مفضلاً الانتقال للهلال وقام بالتوقيع على العقود واستلام مقدم العقد الذي وثقه الهلال, ليعود خميس ويتراجع ويوقع لنادي النصر, وهو ما يعني توقيعه لناديين في فترة زمنية واحدة أي أنه معرض للغرامة والإيقاف ، وفقاً لموقع يورو سبورت.
ثم نادي النصر الذي حرض اللاعب على فسخ عقده دون مبرر يجيز ذلك بحسب ما تنص اللوائح بات على شفير العقوبات هو الآخر والتي قد تصل إلى المنع من تسجيل اللاعبين فترتي قيد كاملتين بخلاف الغرامة المالية.
أما الجديد في الأمر فقد كشفه القانوني فهد بارباع في حوار له مع برنامج أكشن يا دوري حيث قد أكد أن الهلال ليس الطرف المظلوم في القضية وربما يكون ظالماً ومعرضاً للعقوبات هو الآخر لو ثبت تحريضه لعوض خميس على ترك النصر, والعبرة هنا بالمقدم الذي دفعه الهلال للاعب وهل هو مبالغ فيه أم لا وفي هذه الحالة يثبت تحريض الهلال وبالتالي يصبح معرضاً لعقوبة المنع من التسجيل فترتي قيد.
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