وجهت هيئة التحقيق والادعاء العام العديد من التهم إلى خطيب بأحد مساجد مركز صفوى التابع لمحافظة القطيف شرقي السعودية، مؤكدة أنه استغل منبر مسجده في التحريض على ولاة الأمر ودعوة الناس لإثارة الفتنة والطائفية.
واتهمت هيئة التحقيق الخطيب “54 سنة”، بتأجيج روح الفتنة الطائفية والتحريض على ولاة الأمر وشق عصا الطاعة، وذلك أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض الأربعاء الماضي.
وقالت هيئة التحقيق أن الخطيب لم يتقيد بالتعهد المأخوذ عليه سابقًا، وقام بتحريض الناس وتأليبهم على ولاة الأمر والنيل من العلماء.
وأرفق المدعي العام في دعواه عدد 4 إسطوانات ليزرية، تحتوي على الخطب التي ألقاها الخطيب وما تضمنته من طائفية وتحريض وإنقاص من قدر العلماء وولاة الأمر وفقا لـ”عكاظ”.
وطالب المدعي العام بتطبيق عقوبة تعزيرية شديدة على المدعى عليه، فيما أنكر الخطيب التهم التي نسبت إليه وناقض أدلة الادعاء من خلال مذكرة مكتوبة قدمها لقاضي المحاكمة من خلال محاميه.
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