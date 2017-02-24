وثّق مقطع فيديو متداول لحظة نجاة أحد المدعوين في حفل زفاف من الموت بأعجوبة، بعدما أطلق مجموعة من المشاركين بالحفل النار أثناء فقرة راقصة؛ لتصيب طلقة شماغه بشكل مروع.
وأظهر الفيديو الذي لم يتضح مكان أو توقيت تصويره، مجموعة من المشاركين في حفل الزفاف أثناء تأديتهم فقرة راقصة يتخللها إطلاق النار في الهواء، إلا أن إحدى تلك الطلقات أخطأت الطريق وذهبت في اتجاه الضيوف لتنفجر في شماغ أحد المدعوين، وسط ذهول الحاضرين من الأمر.
بدورها اهتمت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية بمقطع الفيديو ونشرته في صدر صفحتها الرئيسية بالموقع الإلكتروني، فيما أرجع متداولو الفيديو أن سبب نجاة الرجل من الموت يرجع لاستخدام البارود خلال احتفالات الزفاف بدلاً من الرصاص الحي.
وفق “أخبار 24”.
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