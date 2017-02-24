ألقت الجهات الأمنية في مصر القبض على المتهم بطعن وسرقة رجل الأعمال السعودي محمد شعراوي؛ بعدما قام بالهجوم عليه وتكبيله وتكميم فمه في منزله بمحافظة الجيزة.
وأفادت صحف مصرية أن إدارة المباحث بمحافظة الجيزة تمكنت من إلقاء القبض على المتهم والذي ثبُت خلال التحقيقات الأولية امتلاكه لشركة سياحية ووجود شراكة سابقة بينه وبين المجني عليه، مشيرةً إلى أن عملية الطعن جاءت بسبب خلافات مالية بين الطرفين.
وبّينت أن المتهم قام بمعاونة زوجته بمحاولة الانتقام من المجني عليه من خلال إرهابه بتوجيه عدة طعنات له تسببت في نقل الأخير إلى أحد المستشفيات بالجيزة، لافتةً إلى أن الجهات الأمنية أحالت ملف القضية والمتهم إلى النيابة لإجراء اللازم حيال الأمر. وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج