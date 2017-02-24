أهابت الشرطة الكندية في مدينة ساسكاتون بمواطني المدينة التبليغ عن سرقة وقعت لمقدار ضخم من الأموال، بالعملة السعودية “الريال”، دون أن توضح ملابسات السرقة.
وكشفت الشرطة أن اللصوص نجحوا في سرقة كمية ضخمة من الأموال من عملة الريال السعودي، وأن جميعها كانت من فئة الـ500 ريال، دون أن تكشف عن هوية الشخص الذي تعرض للسرقة أو جنسيته.
ووجهت الشرطة نداء لمواطني المدينة بضرورة التبليغ عن أي ممارسات مريبة بهذا الشأن، مؤكدة أن سارقي الأموال سيحاولون تحويلها إلى عملات كندية، وهو ما سيزيد فرصة التعرف عليهم من قبل الشرطة أو المواطنين. وفق “أخبار 24”.
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