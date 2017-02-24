تفاجأ مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر، باستيقافه من قبل طالب كفيف من أجل التقاط صورة سيلفي لهما، وذلك على هامش فعاليات المعرض الدولي للإعلام التفاعلي بالجامعة، في تحدي واضح من الطالب لمعاناته.
وبّين الطالب الكفيف ويدعى خالد خبراني وفقاً لـ”سبق”، أن رئيس الجامعة أبدى في البداية دهشته وعدم التصديق لقدرته على التقاط الصورة بسبب فقدانه البصر، إلا أن تلك الدهشة زالت عقب مشاهدته للصورة.
وأوضح خبراني أن المكفوفين يعانون داخل الجامعات من عدم استيعاب الأساتذة لحقوقهم، لافتاً إلى أنه يعمل مراسلاً للتلفزيون السعودي للتأكيد على قدرة المكفوف على أداء أية وظائف يريدها بكفاءة وقدرة عالية، مشيداً بما تقدمه جامعة الملك سعود لخدمة المكفوفين.
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