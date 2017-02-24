شهد ملتقى يوم التوظيف، الذي نظمته 15 شركة متعاقدة مع أرامكو السعودية بفندق شيراتون بالدمام أمس الخميس، حالة فوضى عارمة بسبب غياب التنظيم، بالإضافة إلى توافد أعداد كبيرة من طالبي العمل وعدم قدرة القاعة على استيعاب تلك الأعداد.
وأوضح شباب مشاركون بالملتقى وفقاً لـصحيفة “الرياض”، أن الشركات المنظمة للملتقى فوجئت بأعداد كبيرة لطالبي العمل، لافتين إلى أن الضغط الكبير وعدم وجود قاعة قادرة على استيعاب الحاضرين الملتقى دفع رجال الأمن لإغلاق القاعة مبكراً، ما تسبب في حالة فوضى كبيرة.
وبّين مشاركون أن الوظائف المطروحة بالملتقى تتعلق بصناعة النفط مثل التنقيب والصيانة والهندسة الكهربائية والأنابيب، موضحين أن سوء التنظيم سبّب للشباب من طالبي العمل حالة من الإحباط في تحقيق أمنياتهم وإيجاد فرص عمل مناسبة.
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