فيما انتشر بين السعوديات اعتقاد بفاعلية علاج الليزر المهبلي، حذر استشاري أمراض النساء والولادة وجراحة المسالك البولية النسائية وجراحة الحوض الترميمة الدكتور فهد القريصي، مما أسماه بـ»هوس» الليزر.
وأفاد أن تكلفة الجلسة الواحدة للعلاج بالليزر تصل إلى 4 آلاف ريال، وتحتاج السيدة لنحو ست جلسات تكلف 24 ألف ريال.
ووفقا لصحيفة مكة أوضح القريصي في ورقة عمله «الليزر بين الحقيقة والخيال» أمس، والتي قدمها في اليوم الثاني للمؤتمر السنوي السادس والعشرين للجمعية السعودية للنساء والولادة، أن هوس الليزر المهبلي ظهر في السعودية وكثر استخدامه منذ بداية 2014، مبينا أنهم بدؤوا في توعية الأطباء أولا، ثم المجتمع بأربعة أمور مهمة، أولها عدم ثبات فاعليته على المدى الطويل، وكثرة المضاعفات التي قد تحدث للسيدة عقبه، وعدم جدواه لبعض الحالات، واحتياج السيدة لأكثر من جلسة، وقد تصل لست، وإمكانية إعادة الجلسات مرة أخرى عقب ستة أشهر.
وأفاد أن الليزر المهبلي يعالج فقط الارتخاء البسيط للعضلات وسلس البول البسيط، ولا بد أن نحذر السيدات من إعلانات الليزر التي تهدف شركات من ورائها للربح وبيع أجهزتها، وتم التواصل مع هيئة الغذاء والدواء الأمريكية عبر الجمعية السعودية لأمراض النساء والولادة، وأبانت الأولى أنها لم تعتمده بعد للاستخدام المهبلي، ووجهت بتقنين استخداماته في السعودية وحكر استخدامه على الأطباء المختصين فقط أو الحاصلين على شهادات عالمية فيه.
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