عقدت دوريات الأمن بمحافظة الخرج دورة تحفيظ وتصحيح تلاوة القرآن الكريم لمنسوبي الدوريات لتحسين التلاوة والتجويد تحت إشراف الشيخ عبدالرؤوف شاكر من جمعية تحفيظ القرآن بمحافظة الخرج امدت لأسبوع بالمقر الرئيسي للدوريات .
في نهاية الدورة تم تكريم الشيخ عبدالرؤوف شاكر والمتفوقين من قبل قائد دوريات الامن بمحافظة الخرج العقيد فياض المطرفي وبحضور مدير التوجية الفكري والمعنوي رئيس رقباء محمد النتيفات .
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