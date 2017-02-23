ذكرت صحيفة “تايمز أوف إنديا”، الخميس 23 فبراير2017، أن جهاز مكافحة الإرهاب الهندي يحقق في اختفاء 27 معتمرًا من ولاية البنغال الغربية في جدة خلال رحلتهم لأداء العمرة.
ووفقا لموقع عاجل أشارت إلى أن عملية البحث بدأت بعد بلاغ من منظم الرحلة التي كانوا ضمنها الأسبوع الماضي. مشيرًا إلى أن المجموعة لم تصل إلى الفندق في جدة وفق ما هو مقرر.
وقالت مصادر في المؤسسة الأمنية، إن وكيل الشركة المنظمة للرحلة، أبلغ السلطات أن المعتمرين حصلوا على تأشيرة عمرة لمدة 45 يومًا من خلاله، وأن جوازات سفرهم صادرة من “بوبانسوار”.
وأوضحت الصحيفة (الناطقة بالإنجليزية)، أن “الوكيل في مومباي تلقى اتصالًا من وكيل كولكاتا، أخبره أن المعتمرين لم يصلوا إلى فندقهم منذ ثلاثة أيام”.
وأشارت الصحيفة إلى أن وكيل السفر من مومباي مصاب بالهلع من الموضوع، ولذلك أبلغ الشرطة حتى لا يتحمل مسؤولية الاختفاء أو هروبهم المحتمل للبقاء في المملكة بشكل غير قانوني. وأضافت أنه أكّد حصولهم على تأشيرات بصورة قانونية.
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