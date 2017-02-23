احتلت المملكة المركز الأول في قائمة أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم، للعام الثاني على التوالي، بمتوسط إنتاج يومي بنحو 10.46 مليون برميل خلال العام الماضي 2016.
وتفوقت المملكة على روسيا التي كانت في الصدارة لمدة 11 عاماً خلال الفترة من عام 2004 حتى عام 2014، حيث بلغ متوسط إنتاجها خلال عام 2016 نحو 10.37 مليون برميل يومياً.
وبحسب بيانات رسمية صادرة عن مؤسسة (JODI) المتخصصة في رصد البيانات المتعلقة بالنفط، جاءت الولايات المتحدة في المركز الثالث بمتوسط إنتاج نحو 8.88 مليون برميل يومياً خلال عام 2016.
واحتلت العراق المرتبة الرابعة عالمياً والثانية عربياً بمتوسط إنتاج 4.65 مليون برميل يومياً، بينما جاءت الكويت في المرتبة الثامنة عالمياً بإنتاج بنحو 2.71 مليون برميل يومياً، ثم الإمارات في المركز التاسع بنحو 2.46 مليون برميل يومياً.
وفق “أخبار 24”.
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