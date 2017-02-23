تسببت سرقة تعرضت لها صباح اليوم “الخميس” مدرسة “الحميد” الابتدائية للبنات ببلقرن في تعليق الدراسة بالمدرسة، فيما أرسلت إدارتها رسائل نصية لأولياء الأمور أبلغتهم فيها بتعليق الدراسة لحالة طارئة.
وأشارت مصادر وفقاً لـ”سبق”، إلى أن أولياء أمور طالبات المدرسة تسلموا رسالة نصية تطلب منهم القدوم وتسلم بناتهم نظرا لوجود حالة طارئة، فيما باشرت الجهات الأمنية، تحقيقاتها حول الحادثة.
يذكر أن السرقة التي تعرضت لها مدرسة “الحميد” صباح اليوم تأتي في سلسلة من حوادث السرقة التي طالت عدداً من مدارس بلقرن من قبل مجهولين، وتواصل الجهات الأمنية التحقيق حول هذه السرقات.
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