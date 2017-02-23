قال الطاهي عبدالصمد هوساوي، الحاصل على جائزة “أفضل طاه” بالمملكة لعام 2014، إن الفرص الوظيفية بمجال الطهي متوفرة بالبلاد، لافتا إلى أنها من المهن الأعلى دخلاً على مستوى العالم، حيث يصل راتب البعض بالمملكة لـ 50 ألف ريال شهرياً.
وأكد هوساوي أن كبرى الشركات تبحث عن الشباب السعوديين المتخصصين في المجال لتوظفيهم، مشيراً إلى أنه التحق بكلية السياحة والفندقة في المدينة المنورة التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إذ أتاحت له التدرّب على المهارات الأساسية والتخصصية حسب المواصفات العالمية، لافتاً إلى أنه نجح بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف وكان الأول على دفعته، وشارك بعدها في عدة مناسبات بالمنطقة أظهر خلالها مهارته.
وأكد أنه بعد ذلك حصل على فرصة عمل مناسبة براتب مُجزٍ، ودخل إلى الإعلام من خلال المشاركة في برامج الطهي التلفزيونية والإذاعية في العديد من وسائل الإعلام.
وأشار إلى أنه واجه بعض التحديات في البدايات لقلة الخبرة العملية وسيطرة العمالة الوافدة على سوق العمل، فضلا عن نظرة المجتمع للمهنة على أنها لغير السعوديين، وهو ما تسبب في بعض الضغوط العائلية عليه لتغيير المجال.
وشدد “هوساوي” بحسب “سبق” على دور كلية السياحة والفندقة في تنمية هذا المجال وتطويره، كاشفا عن سعيه لتنمية هذه المهنة من خلال إنشاء جمعية مهنية لخريجي كلية السياحة والفندقة، بالإضافة إلى عمل موسوعة علمية عن المطبخ السعودي؛ لتكون إحدى المواد العلمية.
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