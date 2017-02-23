قال المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للمرور العقيد طارق الربيعان إن نسبة الوفيات والإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية شهدت تراجعاً في الربع الأول من هذا العام 1438هـ بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح، بحسب “سبق”، أن نسبة انخفاض الوفيات والإصابات في الربع الأول من هذا العام تبلغ 17٪، حيث شهد هذا الربع 127998 حادثاً سُجلت فيها 8299 إصابة و1591 حالة وفاة، في حين شهد الربع الأول من العام الماضي 138724 حادثا سُجلت فيها 9953 إصابة و1920 حالة وفاة.
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