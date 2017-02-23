كشف زامل شعراوي، ابن شقيق رجل الأعمال السعودي محمد شعراوي، تفاصيل جديدة حول حادثة تعرضه للطعن يوم الأحد الماضي من قبل رجل أعمال مصري وإصابته بإصابات خطيرة نقل على إثرها للمستشفى، فيما أكدت سفارة المملكة في القاهرة متابعتها للحادثة.
وقال زامل شعراوي إن الحادثة تعود لسنوات ماضية حين قدمت شركة عمه (الضحى لخدمات الحج والعمرة) تأشيرات وتسهيلات خاصة لشركة رجل الأعمال المصري محمد محمود فقير (شركة زهرة النوبة للسياحة)، ما أدى لتراكم مديونيات كثيرة على شركة الجاني لصالح شركة عمه منذ عام 2013، حتى وصلت المديونيات إلى مليون ريال.
وأفاد بأن أقارب رجل الأعمال المصري وعددا من أفراد أسرته توسطوا لدى عمه لتخفيض المديونية، فتنازل عمه عن نسبة كبيرة من المبلغ، وفي مساء يوم الأحد الماضي حضرت سيدتان لشقة عمه في الجيزة وأوضحتا أنهما زوجة رجل الأعمال المصري وشقيقته، وطلبتا منه تخفيضاً جديداً في المديونية.
وأضاف أنه بعد دقائق من وصول السيدتين طرق رجل الأعمال المصري باب الشقة وباغت عمه بطعنات حادة في الكتف والفخذين، وساعدته المرأتان على تقييده وإدخاله لغرفة نومه، ليشرعوا في سرقة أمواله والمستندات الشخصية وأوراقه الثبوتية. وفق “أخبار 24”.
وأفاد أن رجل الأعمال المصري والمرأتين استولوا بعد طعن عمه وتقييده على مبلغ 50 ألف ريال وعملات أجنبية وبطاقات ائتمانية وهربوا بعد ذلك من موقع الجريمة.
من جانبها، أوضحت سفارة المملكة في القاهرة أن نائب السفير ورئيس قسم شؤون المواطنين والمستشار القانوني للسفارة زاروا رجل الأعمال السعودي في المستشفى، مؤكدة أنها كلفت المستشار القانوني بالتأكد من سرعة ضبط الجاني ومتابعة القضية.
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