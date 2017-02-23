أكدت الهيئة العامة للترفيه أن الجهة المنظمة لفعالية “كوميك كون” خالفت بنود التصريح الصادر من الهيئة لها في بعض الأنشطة المصاحبة للحدث، معربة عن أسفها لهذا الأمر.
وأوضحت في بيان رسمي صدر اليوم الخميس أنه على الرغم من نجاح الفعالية بشكل عام من ناحية المحتوى والتنظيم من الجهة المنفذة، إلا أن بعض الأنشطة المصاحبة لهذا الحدث أخلّت بأحد بنود التصريح الصادر من هيئة الترفيه لها، وتم رصد هذه المخالفة وإيقافها في وقتها، والعمل على إصدار الجزاءات على الجهة المنفذة بما يتوازى مع ما تم من مخالفات.
وأكدت الهيئة على دورها كمنظّم ومطوّر لقطاع الترفيه في المملكة، وسعيها للارتقاء بجميع عناصره ومقوماته وإمكاناته، وأنها تراعي في ذلك المحافظة على القيم والأخلاق والتقاليد، وتعتبرها من أولوياتها في جميع مشاريعها وأنشطتها الترفيهية التي تقدمها للوطن والمواطن. وفق “أخبار 24”.
ورحب البيان بأي نقد بنّاء أو مقترحات عن طريق حسابات الهيئة في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي منها روزنامة الترفيه، مؤكدة أنها تؤمن بأن المواطن هو المستفيد الأول من هذه الأنشطة ويجب أن تواكب هذه الأنشطة تطلعاته وطموحاته، وذلك لتحسين قطاع الترفيه.
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