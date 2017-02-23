تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمداخلة صحفية طالبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) بكشف أسماء المسؤولين الفاسدين، وقال متداولو المقطع إن الهيئة فصلت المايكروفون عن الصحفية كي لا تكمل مداخلتها، ناشرين المقطع وقد كُتم الصوت في آخره.
بدورها، نفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد هذه الادعاءات، كما أكدت الصحفية صاحبة المداخلة (منيرة المشخص) ما قالته الهيئة، موضحة أنه لم يتم كتم صوت المايكروفون خلال مداخلتها.
وأضافت الصحفية أن الهيئة تركت لها الحرية في متابعة حديثها خلال المداخلة، مشيرة إلى أن من سجل المقطع بجواله هو من كتم الصوت دون قصد، لافتة إلى أن المقطع الكامل للمداخلة سيُنشر قريباً على موقع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وفق “أخبار 24”.
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