كشفت لجنة تقييم الحوادث في التحالف لدعم الشرعية في اليمن عن النتائج النهائية لبعض من التقارير التي تمت دراستها بخصوص النشاط العسكري في الأراضي اليمنية، حيث فندت ما جاء في أغلب الادعاءات، فيما قدمت اعتذارا عن حادثة يتحمل التحالف خطأها بسبب عطل في طائرة.
وأوضح رئيس اللجنة، منصور المنصور، في مؤتمر صحفي اليوم (الخميس)، أن قوات التحالف دمرت مستودع أسلحة يبعد 17 كلم عن المستشفى الألماني في حرض، مفندا ادعاء استهداف المستشفى نفسه.
كما نفى المنصور استهداف سجن عبس في حجة، موضحا بصور الأقمار الصناعية استهداف مخزني أسلحة، يبعد الأول عن السجن مسافة 1.3 كلم، بينما يبعد الثاني 900 متر.
وكشف المنصور عن تحمل التحالف مسؤولية إلقاء قنبلة بعيدا عن هدف مستودع أسلحة في صعدة بمسافة 60 مترا، بسبب خطأ تقني في الطائرة، ما يستوجب تقديم الاعتذار، بالإضافة لتقديم المساعدات المالية للمتضررين والمصابين. وفق “أخبار 24”.
كما رد رئيس اللجنة على الادعاءات باستهداف مخيم المزرق للنازحين في حرض بمحافظة حجة، بالتأكيد على أنه لم يكن هنالك نشاط عسكري للقوات في ذلك اليوم، 30 من شهر مارس عام 2015.
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