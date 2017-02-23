عقد رئيس النشاط الطلابي بتعليم الخرج ومدير إدارة العلاقات العامة والاعلام التربوي الأستاذ منصور بن سعد السيعدان اجتماعا تنسيقيا للاستعداد لحفل تدشين المعسكر الكشفي الوطني لحماية البيئة بالخرج ، والذي سينطلق الاربعاء القادم برعاية محافظ الخرج الاستاذ شبيلي بن مجدوع ال مجدوع .
حضر الاجتماع مشرفي النشاط الطلابي والكشفي وقادة النشاط الكشفي المشاركين بالاحتفال ، وتم الاتفاق على كافة النقاط والتجهيزات الخاصة بالاحتفال وتوزيع المهام كلا حسب مجاله واختصاصه .
وأكد “السعيدان” أن كل الأنشطة والمشاركات ستكون لائقة بالمناسبة ، وستركز على الطالب والبيئة والنشاط الكشفي ، مؤكدا أن هذا المعسكر الكشفي الوطني والذي كان ولا يزال يقدم خدمات وطنية وبيئية كبيرة بالمحافظة .
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