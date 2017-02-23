كشف المحامي خالد أبو راشد أن قضية توقيع عوض خميس عقدا جديدا مع نادي الهلال ثم تجديد عقده مع النصر تعد قضية داخلية في حال تصعيدها، وقال “في حال أصبحت قضية وصعدت فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لا يستقبلها، هذه قضية محلية ولجنة فض المنازعات ثم مركز التحكيم يتوليان أمرها والفصل والبت فيها”.
وشدد أبو راشد على أنه في حال قامت إدارة نادي الهلال بتوثيق عقد عوض معها للجنة الاحتراف خلال 72 ساعة، وبحسب مواد لجنة الاحتراف المادة رقم 15، ورقم 49، 50، 51 فإن اللاعب سيعاقب بغرامة مالية تصل إلى 300 ألف ريال، وإيقاف لمدة تصل إلى ستة أشهر”.
وأضاف “بالنسبة لنادي النصر فإن العقوبة ستطول النصر أيضا بغرامة 500 ألف وحرمانه من التسجيل لفترتين، ويلتزم الأطراف بالعقد المبرم أولا، أما إذا نادي الهلال لم يوثق العقد، هنا تكون العقوبة على اللاعب فقط”.وزاد “نحن هنا نتحدث عن لوائح ولا نعلم عن حيثيات القضية بين اللاعب والنصر والهلال”. وفق “الأندية”.
وتمنى المحامي أبو راشد ألا يجبر اللاعب على تمثيل صفوف فريق لا يريده ولا تتكرر قضية سعيد المولد بين ناديي الاتحاد والأهلي، والبرازيلي إيلتون جوزيه بين الفتح والقادسية.
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