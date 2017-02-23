أكد منير أبو بشيت، مدير المركز الاعلامي بنادي النهضة السعودي، أن استعدادات الفريق لمباراة النصر في ثمن نهائي كأس الملك، يوم الخميس، طبيعية للغاية.
وقال أبو بشيت في تصريحات إذاعية يوم الأربعاء: “الاستعداد لمواجهة النصر مماثل لأي استعداد قبل أي مبارة أخرى، فالنهضة ليس بجديد على هذه المباريات”.
وأضاف: “نسعى لتحقيق الانتصار، لكن هدفنا الأساسي هذا الموسم المنافسة على الصعود لدوري جميل”.
وأوضح مدير المركز الإعلامي بنادي النهضة أن فيصل اليامي سيعوض غياب المحترف الغيني نابي سوماه عن مباراة النصر.
ويحتل النهضة المركز الثاني في جدول دوري الدرجة الأولى، برصيد 35 نقطة من 21 مباراة، بفارق نقطتين عن أحد متصدر الترتيب، علمًا أن صاحبي الصدارة والوصافة يتأهلان مباشرة لدوري الأضواء. وفق “كوورة”.
وفي حال تجاوز النهضة، سيلتقي النصر غريمه التقليدي الهلال في ربع النهائي.
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