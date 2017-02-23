شرع المدافع الدولي الاتحادي المعتزل أسامة المولد في ترتيب مهرجان اعتزاله الذي سيكون خلال العام الميلادي الحالي مع فريق أوروبي. ويسعى النجم الاتحادي لتحديد موعد مناسب لإقامة المهرجان ليحقق النجاح الذي يتطلع له كلاعب تسويقيا وبمشاركة جميع النجوم في تلك الليلة، بعد أن أنهى مسيرته الكروية مع العميد في منتصف العام 2016، عقب توقيعه مخالصة نهائية مع النادي. ويجري المولد حاليا مشاورات مع المقربين منه من أجل اختيار الفريق الأوروبي المناسب الذي سيحضر في مهرجان اعتزاله المرتقب.
يذكر أن اللاعب أسامة المولد حقق بطولتي دوري أبطال آسيا، وثلاث بطولات دوري، ومرتين كأس الملك، ومثلهما كأس ولي العهد، وبطولة أندية العرب، وشارك مع المنتخب السعودي في 39 مباراة دولية. وفق “عكاظ”.
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