بقيت مسببات إبعاد البرازيلي هيليو دوس أنجوس عن قيادة دفة الأمور الفنية في المنتخب السعودي الأول، الذي حصل معه على وصافة آسيا 2007 مجهولة له حتى الآن.
وأكد أنجوس الذي يقود حاليًا الفريق الأول للكرة بنادي القادسية، أنه لا يعلم أسرار إقالته من تدريب الأخضر السعودي حتى بعد مرور 10 أعوام على ذلك القرار.
وأوضــــــح أنجــــوس في حـــوار له اليوم قائلاً: “حتى الآن لا أعلم ما أسباب إقالتي، لكن ربما الاتحاد السعودي كان يرغب في التغيير، وأنا قبلت القرار بحكم أنني مدرب محترف”.
وأضاف: “أعتقد أنها كانت مفاجأة لي وللجمهور السعودي، الذي لا يزال يحترمني ويبادلني الود، وهذا ما لاحظته بعد عودتي للتدريب في السعودية”. وفق “الرياضية”.
وذكر أنجوس أنه رغم فوزه على النصر والأهلي وتعادله مع الهلال، لم يحقق أهدافه التي على رأسهـــــا بقـــاء القادسيــــــة في الــــدوري السعودي للمحترفين.
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