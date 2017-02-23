علمت صحيفة محلية أن الاتحاد السعودي لكرة السعودي سيعيد صياغة لوائح وأنظمة الاحتراف الحالية بعد أن وجد فيها العديد من الثغرات والاستعانة بالعديد من بيوت الخبرة الكروية والمستشارين القانونيين محليا وخارجيا الذين ستتواصل معهم لجنة الاحتراف لتعديل لائحة تضمن عدم التلاعب ووجود بعض الثغرات التي تضر بطرف على حساب مصلحة الطرف الآخر وسيكون هناك لوائح ملزمة لأي طرف مهما كان حجم النادي وثقله.
وقالت مصادر لـ “الرياض”: “الاتحاد السعودي الحالي وجد بعض الثغرات والضعف ما أحدث العديد من المشاكل، وربما ينعكس الأمر سلبا على كرة القدم السعودية ويؤثر سلبا على المنتخبات السعودية بكامل فئاتها، ويتوقع أن تنفذ التعديلات قبل الفترة الصيفية المقبلة لتسجيل المحترفين في شهر يوليو 2017.
من جانب آخر تشير المصادر إلى أن اتحاد الكرة وضع العديد من السيناريوهات في قضية لاعب وسط النصر عوض خميس الذي أخل بعقده مع الهلال على الرغم من توقيعه، واستلام اتحاد الكرة للعقد”.
وأضافت: “حتى ظهر أمس الأربعاء لم يصل عقد التمديد للاعب مع النصر وخطاب طلب فسخ العقد مع الهلال، وسيكون أمام لجنة الاحتراف تطبيق اللوائح ومعاقبته بالإيقاف ستة أشهر وتغريمه 300 ألف ريال، وسيكون المخرج لنادي الهلال لحفظ حقوقه هو التوجه لمركز التحكيم الرياضي الذي ربما يحكم بإعادة جميع أموال الهلال التي تتجاوز 13 مليون ريال لمدة ثلاثة أعوام مستندا على الإثباتات لديه، ما يجعل اللاعب في موقف محرج لسداد المبلغ الكبير وربما يعرض ناديه النصر لعقوبة عدم التسجيل لفترات احترافية أكثر.
وشددت مصادر داخل أروقة اتحاد الكرة على الأهمية القصوى لتطبيق لوائح الاحتراف وقالت: “لن يتم النظر لأي شخصية في أي نادٍ ويكن اتحاد الكرة التقدير والاحترام للجميع ولكن الأنظمة يجب أن تطبق حتى لو كانت صعبة ومزعجة على البعض”.
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