روى الجندي أول بقوات حرس الحدود المصاب مداوي سعيد القحطاني تفاصيل إصابتين تعرض لهما خلال مرابطته بالحد الجنوبي، وكيف كانت ردة فعل والديه بعد سماعهما بنبأ إصابته.
وأوضح مداوي من على السرير الأبيض بمستشفى قوى الأمن أنه أصيب بمقذوف أطلقته عليهم مجموعة من مليشيات العدو بعد دحرهم من أحد المواقع، حيث تعرض لنزيف داخلي استدعى إجراء عملية عاجلة له، مبيناً أن حالته في تحسن مستمر.
وأبان خلال استضافته ببرنامج “فرسان الحزم” الذي يبث عبر قناة “الإخبارية” أنه لحظة تعرضه للإصابة كان تفكيره في كيفية وصول الخبر لوالديه، لافتاً إلى أنهما سعدا بما أصابه، وعبرا أثناء زيارتهما له بالمستشفى عن فخرهما بما قدمه ويقدمه كل أبناء الوطن المرابطين على الحدود من تضحيات. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أنه كان قد تعرض لإصابة في يده اليسرى قبل شهر من الإصابة الأخيرة، وذلك خلال تصديهم لهجوم مجموعة من الأعداء.
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