تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عدة مقاطع فيديو، لقيام بلدية حلي بتشتيت أسرة فقيرة، بعد إزالتها لمنزل أحد المواطنين الذي يقيم فيه مع زوجته وأبنائه.
وأظهرت المقاطع المواطن وهو يشكو من قيام فرق البلدية بهدم منزله وإزالته من على وجه الأرض، مؤكداً أنهم أصبحوا في أرض بيضاء.
من جانبها، أصدرت بلدية حلي بمحافظة القنفذة بيانا للرد على واقعة الإزالة، مؤكدة أن ما قاله المواطن غير صحيح ومحاولة لتضليل الرأي العام واستعطاف مشاعر الناس.
وقالت إن الموقع الذي تمت إزالته ليس منزلا للمواطن وأسرته، بل كان إحداثاً وتعدياً على أرض حكومية وهو عبارة عن زرائب وشبوك أغنام وغرف بمنافعها، بغرض الاستيلاء على الأرض .
وأوضحت أن المواطن المذكور له أكثر من منزل يقيم فيه مع أسرته أحدها يبعد عن موقع الإزالة بنحو 200 متر.
وأشارت إلى أن الموقع المزال يعترض مشروع سفلتة مدخل مخطط العصامي الشمالي الرابط للطريق الدولي جدة – جيزان، وقام المواطن بإيقاف معدات الشركة المنفذة للطريق أكثر من أربع مرات، وهو ما عطل المشروع. وفق “أخبار 24”.
وأكدت أن أمر الإزالة صادر من أمير منطقة مكة المكرمة بعد إطلاعه على الأوراق كافة.
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