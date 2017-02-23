أعلنت وزارة الداخلية أنها نفذت اليوم “الخميس” في الدمام حكماً بالقتل تعزيراً بحق جانٍ باكستاني الجنسية، بعد إدانته بتهريب كمية من الهيروين المخدر.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن المدعو إعتبار قل سلاخان الباكستاني الجنسية ألقي القبض عليه أثناء محاولته تهريب كمية كبيرة من الهيروين المخدر إلى المملكة، وأسفر التحقيق معه بثبوت ما نسب إليه من جرم، وبإحالته للمحكمة صدر بحقه حكم بالقتل تعزيراً.
وصادقت على الحكم كل من المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف، كما صدر أمر سامٍ بتنفيذ ما تقرر بحقه شرعاً، فنفذ حكم القتل تعزيراً بحق الجاني المذكور اليوم الخميس في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.
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