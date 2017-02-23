قال مصدر مسؤول بوزارة الإسكان إن عدد من انطبقت عليهم شروط الاستحقاق من المتقدمين على بوابة “إسكان” بلغ 1.279.888 شخصاً.
وأوضح المصدر، وفقاً لصحيفة “عكاظ” أن متوسط أعمار المتقدمين للبوابة الإلكترونية يتراوح بين 30 إلى 39 عاماً.
من جهة أخرى ذكرت مصادر أن برنامج “إيجار” سيسهم في إنهاء المشكلات التي تعترض سوق التأجير العقاري، لافتة إلى أن 35% من القضايا الخاصة بالعقار تستغرق وقتاً طويلاً للنظر فيها يصل إلى عام أو عامين.
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