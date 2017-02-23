قال نائب رئيس اللجنة السعودية لسوق العمل بمجلس الغرف السعودية مجد المحمدي إنه في حال توظيف السعوديين في نحو 500 ألف وظيفة قيادية يشغلها وافدون حالياً فإن ذلك سيسهم في حل مشكلة البطالة بالمملكة لمدة 10 سنوات قادمة.
وانتقد المحمدي سياسة وزارة العمل التي تنظر للهرم الوظيفي للعمالة الوافدة من القاعدة دون أن تنظر لرأس الهرم المتمثل في الوظائف القيادية، مشيراً وفقاً لصحيفة “الوطن” لضرورة وقف الاستقدام على هذه الوظائف أو عدم تجديد الإقامة لشاغليها وصرف مكافآت نهاية الخدمة لهم.
وأضاف أن الخطة التعليمية بالجامعات والتخصصات التي تخرجها لا تتناسب مع حاجة السوق للوظائف، مؤكداً ضرورة مشاركة القطاع الخاص في مشروع المسار الوظيفي مع الجامعات، ليتم توظيف الشباب بعد قضاء فترات تدريبية كافية ليكونوا إضافة للشركة.
من جهته، أبان المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل أن الوزارة هيأت الفرص للمنشآت والسعوديين للعمل في الوظائف القيادية، وذلك من خلال برامج لتدريب السعوديين في الوظائف القيادية، لافتاً إلى أن توطين الوظائف يتم عبر مراحل محددة، وأنه تم بالفعل قصر عدد من الوظائف على السعوديين.
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