ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على مواطنَين لقيامهما بسرقة مركبات من مدينة الرياض ونقلها إلى خارج المنطقة.
وذكر الناطق الإعلامي بشرطة المنطقة، أنه توفرت معلومات لدى الجهات الأمنية عن الشخصين، وتم تحليلها وتتبعها ووضع خطة أمنية لضبطهما.
وأضاف أن الجهود الميدانية أسفرت عن القبض عليهما متلبسين في كمين محكم بإحدى محافظات المنطقة أثناء متابعتهما من قبل الفرق السرية وهما برفقة (سطحة) تقل مركبة مسروقة، وبسماع أقوالهما المبدئية أقرا بما نسب إليهما. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه تم إيقافهما بمركز الشرطة المختص للتوسع في التحقيق معهما في القضايا المقيده ضد مجهول، وإيقاف قائد (السطحة) لمخالفته نظام النقل، وتحريز المضبوطات وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض لاستكمال إجراءات التحقيق حسب الاختصاص.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج