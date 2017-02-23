أقامت روضة ملتقى الريان الأهلية يوم الخميس الموافق : ١٤٣٨/٠٥/٢٦ حفل جنادرية بحضور ” الجدة والجد” ومن الإشراف التربوي من رياض الأطفال أ/ هدى العليوي عهود الحربي مزنة المزيني نوال العتيبي ريم القحطاني ومن تعليم الأهلي والأجنبي الجواهره الدليمي وعائشة .
وبدا الحفل بتلاوة القران الكريم من الطفلة :حور الشويعي ،ثم بيات من الشعر الطفل عزالدين الحناكي وحور الزعاقي ،ثم النشيد الوطني فصل البالونات ثم مسرحية عن الزواج في السابق فصل النحلات والفراشات ثم الألعاب الشعبية فصل النجوم والزهور
ثم مسابقات وتوزيع الأطفال على الجدات بعض الهدايا العرضة السعودية فصل العصافير ثم التجول بالإركان التراثية ركن الفرقة الشعبية “مريم السهلي وصباح اليحيى وفاطمة الموسى ومها الشملان والهاون القويفلي وندى المحسن ” ركن القراءة والاستطلاع ” أسماء العيصان و رندا الشملان ومنى الشملان ” ركن الكتاتيب ” لمى الجوير ونورة القحطاني ” ركن العطارة ” ندى المحسن وخلود الهزاع ” ركن التراث الشعبي ” الهتون القويفلي ” ركن الفخار ” الهتون القويفلي وبتول الحربي ” ركن دكان زمان ” لطيفة الترفان وبتول الحربي ” ركن نقش الحناء ” مها الشملان ” .
في الختام شكرت قائدة الروضة / أسماء العيصان المعلمات على جهودهم وتشكر الجدات والاجداد والإشراف التربوي على حضورهم.
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