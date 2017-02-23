شاركت الكلية التقنية بالخرج في فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية (31), ضمن جناح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وأوضح عميد الكلية الاستاذ خالد بن عبيد الحربي, أن الكلية تعرض بجناح المؤسسة خلال المهرجان, برامج مركز رعاية المتدربين الموهوبين بالكلية, وجانب من ابتكارات المتدربين المتميزة ومنها ابتكار البوبوت الالي
فقد عكست مشاركة المؤسسة و الكلية ما تحظى به كغيرها من القطاعات الحيوية والمهمة بالاهتمام والدعم اللا محدود من حكومتنا الرشيدة حفظها الله مما مكنها من ايصال رسالتها التدريبية على اكمل وجة حيث شاركت من خلال الكتيبات التعريفية والابتكارات والدورات ومنصات الترجمة التفاعلية بلغة الإشارة للصم والبكم في إطار حرص المؤسسة على أن تستفيد أكبر شريحة من أفراد المجتمع من الخدمات المقدمة . بمختلفها ومراعاة فارق السن بين زوار الجناح.
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