اختتمت صباح يوم أمس الأربعاء الموافق 1438/05/25 هجرية الدورة التأهيلية الأولى لمعلمي التربية البدنية المرحلة المتوسطة والثانوية لتعليم المهارات الأساسية للريشة الطائرة في نادي الحي بثانويه ابن النفيس بالتعاون بين الاتحاد السعودي للريشة الطائرة وإدارة التعليم بمحافظه الخرج ممثلة بقسم التربية البدنية والنشاط الرياضي .
وهدفت الدورة التي اجتازها 20 معلماً إلى نشر لعبة الريشة الطائرة بين طلاب مدارس محافظه الخرج ، وإقامة مركز تدريب للريشة الطائرة في إحدى المدارس واختيار الكوادر الإدارية والفنية للعمل في المركز، واشتمل البرنامج على المهارات الأساسية للريشة الطائرة كأنواع مسكات المضرب وأنواع الضربات والإرسالات القصيرة والطويلة والقانون الدولي للريشة الطائرة، وحاضر في الدورة الكابتن عمار محمد وليد عوض مدرب منتخب المملكه للريشه الطائرة وأشرف عليها رئيس قسم التربيه البدنيه الاستاذ منصور بن عبد العزيز العبيد و مشرف التربية البدنية بالإدارة الاستاذ خالد الطمره و مشرف النشاط الرياضي الاستاذ عبدالعزيز فهد الشاهين.
وبعد وفي ختام الدوره تم تكريم المحاضر والمشاركين وبعدها تمت زيارة سعادة مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية الأستاذ خالد بن عبدالله الحربي و مدير الإشراف التربوي بتعليم الخرج الأستاذ / صالح بن محمد الحديثي لاطلاعهم على اهداف الدوره والخطط المستقبليه للعبة كرة الريشة الطائرة في المحافظة .
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