أقامت مدرسة ابن خزيمة الابتدائية يومي الثلاثاء والأربعاء 24-25- 5- 1438 هـ برنامجها التدريبي ” طلابنا والإعلام الجديد ، بحضور مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية بإدارة التعليم بالخرج الدكتور صالح بن بخيت الدويلة ، ورئيس قسم التجهيزات المدرسية بإدارة التعليم الاستاذ خالد بن عبدالله الحميد ،ومشرف التدريب والبرامج العامة بقسم النشاط الطلابي الأستاذ محمد المطرفي ، وقائد مدرسة ابن خزيمة الأستاذ فيصل بن عبدالله البريقي ، وبمشاركة 14 مدرسة ابتدائية ، وبرعاية رسمية من صحيفة عبق الالكترونية ورعاية إعلامية من صحيفة اليمامة الالكترونية ” الشريك الإعلامي للمدرسة ” وصحيفة الخرج اليوم وسناب الخرج لايف .
بدأ البرنامج بكلمة المدرسة الترحيبية للمشاركين القاها الأستاذ إبراهيم بن عبدالرحمن التميمي أمين مصادر التعلم، تلا ذلك كلمة لرئيس قسم التجهيزات المدرسية بإدارة التعليم الاستاذ خالد بن عبدالله الحميد شكر فيها مدرسة ابن خزيمة ممثلة بقائدها الأستاذ فيصل بن عبدالله البريقي على إقامة مثل هذه الدورات الهادفة ،وحث الطلاب المشاركين على الاستفادة منها ، عقب ذلك بدأت الدورات التدريبية على مدار يومين ،كانت البداية مع المدرب الأستاذ سعود بن عبدالله الضحوك المشرف على صحيفة الخرج اليوم في دورة ” التحرير الصحفي ” تطرق لأهم الأسس في بناء الخبر الصحفي وصفات الخبر الناجح وأكد على دور الطالب في تفعيل المركز الإعلامي في مدرسته وآلية نشر الخبر وإرساله للصحف ، تلا ذلك بعض الورش التدريبية للطلاب في هذا الجانب ، ومن ثم بدأت الدورة الثانية في أساسيات التصوير الفوتوغرافي قدمها المدرب الأستاذ إبراهيم بن عبدالرحمن التميمي رئيس تحرير صحيفة اليمامة الالكترونية تحدث فيها عن بعض المحاور منها : الجانب الأخلاقي في التصوير والجانب التقني والجانب الفني ، ومن ثم دور الطالب في توثيق فعاليات وأنشطة المدرسة ،ومعايير الصورة الصحفية الناجحة ، أما اليوم الثاني فقد اشتمل على دورتين كانت الأولى للأستاذ أحمد بن عبدالله الوهيبي المتخصص في تطبيقات وبرامج الجوال منها برنامج المونتاج الشهير : imovie ، وبعض التطبيقات المساعد في المونتاج ودور الطالب في إعداد تقرير فيديو مدرسي من خلال المركز الإعلامي في المدرسة ، واختتمت الدورات التدريبية بلمحة سريعة عن أهم مواقع التواصل الاجتماعي ودورها في التعليم والنشاط المدرسي قدمها الأستاذ فهد بن عبدالله المقرن رائد النشاط بمدرسة ابن خزيمة أكد فيها على دور هذه المواقع لتعزيز المواهب وإبرازها وحذر الطلاب من بعض مخاطرها في استغلالها في الجوانب السلبية وخطورة ذلك .
تلا ذلك تكريم المدربين المشاركين ، والراعي الرسمي صحيفة عبق الالكترونية ، والمدارس المشاركة من قبل الدكتورصالح بن بخيت الدويلة والاستاذ خالد بن عبدالله الحميد ، كما قدمت إدارة المدرسة الهدايا التذكارية للطلاب المشاركين .
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