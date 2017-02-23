كشف الشاعر حمدي الأسعدي عن عزمه مقاضاة مجموعة mbc، وذلك لنسبها أبياتا شعرية شهيرة له إلى الشاعر سعد بن جدلان، في إعلانها لبرنامج “معالي المواطن” الذي يقدمه علي العلياني.
وأوضح الشاعر الأسعدي أن “هذه الأبيات كتبتها قبل 10 سنوات وقلتها في أكثر من مناسبة وفي أكثر من قناة، كما أن الشاعر بن جذلان نفى أن تكون هذه الأبيات له في أكثر من مجلس ومكان، والشعراء يعرفون ذلك”، مشيراً بحسب “سبق” إلى أن القناة لم توضح موقفها ولم تعتذر، وأنه سيقاضيهم.
يذكر أن القناة أوردت في إعلانها الترويجي للبرنامج بيتين مشهورين، على لسان علي العلياني، من قصيدة الشاعر الأسعدي، جاء فيهما: “إن كان همك بالزمن بس لقمتك.. الفول بريالين والخبز بريال”، ونسبهما لسعد بن جدلان.
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