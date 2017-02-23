أكد المدرب الإسباني راؤول كانيدا من خلال شبكة التواصل العالمية “تويتر” أنه اتفق مع إدارة نادي الاتحاد برئاسة المهندس حاتم باعشن من خلال اتصال هاتفية وصفها بالمكالمة اللطيفة.
ونشر كانيدا عبر حسابه الشخصي بتويتر تغريدات بعد الاتفاق مع إدارة العميد على جدولة مستحقاته، وهو ما رحب به كانيدا مساعدة منه للاتحاد الذي يمر بفترة مالية سيئة.
وقال أنه حان الوقت لمساعدة الاتحاد ورئيسه واتمنى ان يعيد الاتحاد نفسه للقمة من جديد، وتخفيض مستحقاتي على النادي وجدولتها من جديد.
ورفع كانيدا شكوى على نادي الاتحاد، لعدم استلامه حقوقه من النادي، الا أن الإدارة الاتحادية الحالية نجحت في إقناع الإسباني بتخفيض مستحقاته وجدولتها على أن يسير الاتحاد اموره في الوقت الحالي. وفق “النادي”.
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