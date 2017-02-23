وجه لاعب وسط نادي الهلال سالم الدوسري رسالة لجماهير الزعيم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك بعد تجديد عقده مع الزعيم لمدة عامين حسب ما أعلن عبر حسابه الرسمي.
وقال الدوسري : بحمدالله تم اليوم تجديد عقدي مع نادي الهلال لمدة عامين سائلاً من الله التوفيق وان اساهم مع زملائي في استمرار الزعامة الهلالية.
واضاف : اشكر الجماهير الهلالية على دعمها ومساندتها ووقوفها الدائم معي وان شاء الله اكون عند حسن ظنهم وثقتهم في.
وختم : كما اشكر اخواني وزملائي اللاعبين على ما يقدموه لي من دعم ونصيحه وتعاون لنحقق الهدف الأهم وهو اسعاد الجماهير الهلالية.
وكان حساب النادي قد أعلن في وقت سابق عن تمديد عقد الدوسري لمدة عامين، وذلك للمحافظة على مواهب الفريق والحفاظ على استقرار الفريق والسعي للتويج بلقب الدوري الذي يحكم صدارته برصيد 47 نقطة بفارق 6 نقاط عن اقرب منافسيه النصر والاتحاد برصيد 41 نقطة لكل منهم. وفق “النادي”.
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